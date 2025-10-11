Randonnée la montée rose Orschwiller

Randonnée la montée rose Orschwiller samedi 11 octobre 2025.

Randonnée la montée rose

Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Randonnée pédestre au départ de plusieurs communes vers le château du Haut-Koenigsbourg dans le cadre d’octobre rose

Dans le cadre d’octobre rose, l’association des 10 Communes Touristiques du Haut-Koenigsbourg organise la montée rose vers le château.

Animations aux départs et à l’arrivée, stands de prévention et collation à l’arrivée.

Bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer.

Départs depuis :

Châtenois, Espace les Tisserands 08h30 Distance 9,6 km Dénivelé approximatif 450 m Durée approximative 3h Heure d’arrivée 11h30

Bergheim, centre sportif & culturel 08h45 Distance 9 km Dénivelé approximatif 490 m Durée approximative 2h45 Heure d’arrivée 11h30

Saint-Hippolyte, salle des fêtes 09h Distance 6,7 km Dénivelé approximatif 448 m Durée approximative 2h Heure d’arrivée 11h30

Orschwiller, place de la Chapelle 09h30 Distance 6 km Dénivelé approximatif 460 m Durée approximative 2h Heure d’arrivée 11h30

Kintzheim, parking de la Volerie des Aigles 09h30 Distance 6,5 km Dénivelé approximatif 484 m Durée approximative 2h Heure d’arrivée 11h30

Thannenkirch, salle des fêtes 10h Distance 5,3 km Dénivelé approximatif 170 m Durée approximative 1h30 Heure d’arrivée 11h30

La marche sera encadrée à l’aller et aura lieu quelle que soit la météo. Pour des raisons de sécurité, merci de respecter les lieux et horaires de départ.

Retour à pied (non encadré mais balisé) ou via la ligne 500 du réseau Fluo grand Est (places limitées).

En s’inscrivant, les participants déclarent être en possession d’une police d’assurance individuelle accident couvrant les dommages corporels. Ils participent sous leur entière responsabilité. Aucun remboursement ne pourra être effectué.

Restauration possible sur place aux frais du participant. Aire de pique-nique aux abords du château.

Tarif préférentiel pour la visite libre du château sur présentation du bracelet de participation à la marche 6 €. Visite impérative dans la journée. .

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est

English :

Walking tour from several towns to Haut-Koenigsbourg castle as part of the October rose campaign

German :

Wanderung von mehreren Gemeinden zum Schloss Haut-Koenigsbourg im Rahmen von « Rosa Oktober »

Italiano :

Passeggiata da diverse città al castello di Haut-Koenigsbourg nell’ambito della campagna dell’ottobre rosa

Espanol :

Caminata desde varias ciudades hasta el castillo de Haut-Koenigsbourg en el marco de la campaña del Octubre Rosa

L’événement Randonnée la montée rose Orschwiller a été mis à jour le 2025-08-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme