Randonnée la Paris-Saïgon Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Stainville

Randonnée la Paris-Saïgon

Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Abbaye de Jovilliers Stainville Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le saviez-vous ? le Paris Saïgon est un vieux chêne sessile de 300 ans baptisé ainsi par un inspecteur des eaux et forêts en souvenir d’une traversée aérienne en 1929, de Paris à Saïgon par un membre de sa famille. Pour le découvrir, rien de plus simple, il vous suffit de participer à la randonnée qui porte son nom.

Informations à venir…Tout public

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Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Abbaye de Jovilliers Stainville 55500 Meuse Grand Est +33 6 01 63 41 40 abbayejovilliers@gmail.com

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English :

Did you know that the Paris Saigon is a 300-year-old sessile oak named by a forestry inspector in memory of a 1929 flight from Paris to Saigon by a member of his family? To find out more about it, all you have to do is take part in the hike that bears its name.

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L’événement Randonnée la Paris-Saïgon Stainville a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE