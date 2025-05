Randonnée La Perpezacoise Marche Trail – Perpezac-le-Blanc, 18 mai 2025 07:45, Perpezac-le-Blanc.

Corrèze

Randonnée La Perpezacoise Marche Trail Perpezac-le-Blanc Corrèze

3 parcours en commun 10 km (D+270),16 km (D+480), et 22 km (D+610).

Trail (amateur sans chrono) départs prévus entre 7h45 et 8h15 devant la mairie

Marche départs prévus entre 8h15 et 9h30 devant la mairie

1 collation d’accueil + boisson offerte à l’arrivée

Ravitaillement sur chaque parcours.

Repas grillades-frites 5€ réservation obligatoire

Pré-inscriptions par téléphone (aux heures des repas)

David 06.52.23.57.70 ou Franck 06.64.72.17.52

Tarifs 7€ jusqu’au 16 mai et sur place 9€ (gratuit -15ans) .

Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 23 57 70

