Randonnée La p’tite marche du Plateau Liverdun Liverdun
Randonnée La p’tite marche du Plateau Liverdun Liverdun dimanche 12 avril 2026.
Liverdun
Randonnée La p’tite marche du Plateau Liverdun
Liverdun Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12 15:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le conseil de quartier du Plateau vous invite à découvrir les sentiers pédestres paisibles de Liverdun lors d’une marche familiale de 10 km.
RDV à 10h30 à l’aire de pique-nique près du stade Pleimelding pour un accueil café convivial.
Pause repas tiré du sac sur le parcours.
Renseignements 06 61 02 21 34
(prévoir des chaussures adaptées et de l’eau).Tout public
0 .
Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 02 21 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Plateau district council invites you to discover Liverdun’s peaceful footpaths during a 10 km family walk.
Meet at 10:30 a.m. at the picnic area near stade Pleimelding for a friendly coffee reception.
Packed lunch on the way.
Information: 06 61 02 21 34
(bring suitable footwear and water).
L’événement Randonnée La p’tite marche du Plateau Liverdun Liverdun a été mis à jour le 2026-04-08 par TOURISME BASSIN de POMPEY
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