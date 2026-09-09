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AGENDA · La Roche-Canillac

Randonnée la Roche Canillac La Roche-Canillac

mercredi 9 septembre 2026 · La Roche-Canillac

Randonnée la Roche Canillac La Roche-Canillac

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
19320 La Roche-Canillac
Département
Corrèze
Tarif

La Roche-Canillac

Randonnée la Roche Canillac

Place de l’église La Roche-Canillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Randonnée accompagnée Difficulté facile Durée 11 km   .

Place de l’église La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27 

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English : Randonnée la Roche Canillac

L’événement Randonnée la Roche Canillac La Roche-Canillac a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes