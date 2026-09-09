AGENDA · La Roche-Canillac
Randonnée la Roche Canillac La Roche-Canillac
mercredi 9 septembre 2026 · La Roche-Canillac
Informations pratiques
La Roche-Canillac
Randonnée la Roche Canillac
Place de l’église La Roche-Canillac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Randonnée accompagnée Difficulté facile Durée 11 km .
Place de l’église La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27
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English : Randonnée la Roche Canillac
L’événement Randonnée la Roche Canillac La Roche-Canillac a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes