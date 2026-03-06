Randonnée La Ronde des Châteaux Salle communale Larochemillay

Randonnée La Ronde des Châteaux

Salle communale Le bourg Larochemillay Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01 11:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Associer la Randonnée avec la découverte du patrimoine local et de la nature en sud Morvan en Bourgogne, est une idée séduisante mise en place par le Comité des fêtes de Larochemillay.

Ouvert à tout public, solo, couples, en famille, entre amis avec restauration prévue, un beau moment à partager.

Randonnée pédestre La Ronde des châteaux départ de 8h30 à 11h de la salle communale à Larochemillay.

3 circuits

22 km (6 €, 2 ravitaillements),

13 km (5 €, 1 ravitaillement),

6 km (5 €, 1 ravitaillement).

Restauration sur place à l’arrivée menu barbecue à 14€ (vin non compris). Infos au 06 59 21 43 86 ou comitedesfetes.larochemillay58@gmail.com .

Salle communale Le bourg Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 21 43 86 comitedesfetes.larochemillay58@gmail.com

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English : Randonnée La Ronde des Châteaux

L’événement Randonnée La Ronde des Châteaux Larochemillay a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)