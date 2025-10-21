Randonnée La Roussayaise Rue des Sport Sèvremoine

Randonnée La Roussayaise

Rue des Sport ROUSSAY Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01 13:00:00

2026-05-01

Profitez du 1er mai pour prendre un grand bol d’air en randonnant sur les circuits de Roussay entre Nantes et Cholet.

Le Club cyclos pédestres de Roussay invite tous les sportifs à leur randonnée annuelle. A pied ou à vélo trouvez le circuit qui vous convient le mieux.

Randonnée Pédestre Cyclo et VTT 2025

– 4 parcours pédestres

– 3 parcours cyclos

– 4 parcours VTT

Douches et lavage VTT sur place.

Ravitaillement sur le parcours, sandwich à l’arrivée.

Tarifs: Adultes 6 € Moins de 16 ans 3 €

Inscription sur place de 7h30 à 10h. .

Rue des Sport ROUSSAY Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire patatefred@orange.fr

English :

Take advantage of the 1st of May to take a breath of fresh air by hiking on the Roussay circuits between Nantes and Cholet.

German :

Nutzen Sie den 1. Mai, um bei einer Wanderung auf den Rundwegen von Roussay zwischen Nantes und Cholet frische Luft zu schnappen.

Italiano :

Approfittate del 1° maggio per prendere una boccata d’aria fresca percorrendo i circuiti di Roussay tra Nantes e Cholet.

Espanol :

Aproveche el 1 de mayo para respirar aire puro recorriendo los circuitos de Roussay entre Nantes y Cholet.

L’événement Randonnée La Roussayaise Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges