Randonnée La Scarponaise Martincourt
Randonnée La Scarponaise Martincourt dimanche 19 avril 2026.
Randonnée La Scarponaise
Rue de la Mairie Martincourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 07:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
La 20ème édition aura lieu le dimanche 19 avril 2026, au départ de la mairie de Martincourt
Les inscriptions se feront sur le site dès 7h30 le matin de la course.
4 circuits en départs libres et balisés en éphémères qui vous seront proposés
9km avec un dénivelé d’environ 110m
16km avec un dénivelé d’environ 450m
24km avec un dénivelé d’environ 560m
30km avec un dénivelé d’environ 660mTout public
5 .
Rue de la Mairie Martincourt 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 20th edition will take place on Sunday, April 19, 2026, starting from Martincourt town hall
Registration opens at 7.30 a.m. on the morning of the race.
there will be 4 free-start circuits marked with ephemeral markers:
9km with a vertical drop of around 110m
16km with a climb of approx. 450m
24km with a gradient of approx. 560m
30km with an ascent of approx. 660m
L’événement Randonnée La Scarponaise Martincourt a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PONT A MOUSSON