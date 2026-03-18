Randonnée La Scarponaise

Rue de la Mairie Martincourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 07:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La 20ème édition aura lieu le dimanche 19 avril 2026, au départ de la mairie de Martincourt

Les inscriptions se feront sur le site dès 7h30 le matin de la course.

4 circuits en départs libres et balisés en éphémères qui vous seront proposés

9km avec un dénivelé d’environ 110m

16km avec un dénivelé d’environ 450m

24km avec un dénivelé d’environ 560m

30km avec un dénivelé d’environ 660mTout public

5 .

Rue de la Mairie Martincourt 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 20th edition will take place on Sunday, April 19, 2026, starting from Martincourt town hall

Registration opens at 7.30 a.m. on the morning of the race.

there will be 4 free-start circuits marked with ephemeral markers:

9km with a vertical drop of around 110m

16km with a climb of approx. 450m

24km with a gradient of approx. 560m

30km with an ascent of approx. 660m

L’événement Randonnée La Scarponaise Martincourt a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PONT A MOUSSON