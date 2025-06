RANDONNÉE LA SURE SALAGOU Liausson 22 juillet 2025 07:00

Sur les berges du Salagou vous découvrirez le lac tel que vous ne l’avez jamais vu. Entre histoire, géologie et botanique de quoi passer un bon moment avec Laure Accompagnatrice en Montagne et Géomédiatrice du Géoparc.

Lieu précis communiqué à l’inscription.

Prévoir eau, baskets et protections solaires. .

Parking

Liausson 34800 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

English :

On the banks of the Salagou, you’ll discover the lake as you’ve never seen it before.

German :

An den Ufern des Salagou werden Sie den See entdecken, wie Sie ihn noch nie gesehen haben.

Italiano :

Sulle rive del Salagou, scoprirete il lago come non l’avete mai visto prima.

Espanol :

A orillas del Salagou, descubrirá el lago como nunca antes lo había visto.

