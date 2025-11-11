Randonnée La Terves Hivernale Bressuire
Randonnée La Terves Hivernale Bressuire dimanche 25 janvier 2026.
Randonnée La Terves Hivernale
Espace Trivis Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – 2 EUR
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Randonnée organisée par l’APE de TERVES avec des circuits pédestres et de VTT adaptés pour tous, enfants et adultes.
Café d’accueil, ravitaillement et collation à l’arrivée.
Buvette sur place. .
Espace Trivis Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 44 51 86 ape.terves@laposte.net
