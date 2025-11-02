Randonnée La Thouarsaise Stade Thouars
Randonnée La Thouarsaise Stade Thouars dimanche 2 novembre 2025.
Randonnée La Thouarsaise
Stade Rue de l’Abbaye Thouars Deux-Sèvres
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Enfilez de bonnes chaussures pour découvir la Vallée du Thouet et son patrimoine !
Rando pédestre 6/10/14
Rando VTT 30 55
Rando Gravel 50 80 ( trace GPX)
Ravitaillement sur les pacours et assiette dégustation à l’arrivée
Stade Rue de l’Abbaye Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 07 81 hervechauvin79@gmail.com
English : Randonnée La Thouarsaise
Put on your good shoes and discover the Thouet Valley and its heritage!
Hiking 6/10/14
Mountain biking 30 55
Gravel 50 80 (GPX track)
Refreshments along the way and a tasting plate at the finish
German : Randonnée La Thouarsaise
Ziehen Sie gute Schuhe an, um das Thouet-Tal und sein Kulturerbe zu entdecken!
Wanderung zu Fuß 6/10/14
Wanderung mit dem Mountainbike 30 55
Gravel-Wanderung 50 80 (GPX-Track)
Verpflegung auf den Strecken und Verkostungsteller bei der Ankunft
Italiano :
Indossate delle buone scarpe e scoprite la valle del Thouet e il suo patrimonio!
Escursione a piedi 6/10/14
Mountain bike 30 55
Ghiaia 50 80 (traccia GPX)
Ristoro lungo il percorso e piatto di degustazione all’arrivo
Espanol : Randonnée La Thouarsaise
Cálcese unos buenos zapatos y descubra el valle del Thouet y su patrimonio
Ruta a pie 6/10/14
Bicicleta de montaña 30 55
Grava 50 80 (pista GPX)
Refrescos a lo largo del recorrido y un plato de degustación al final
L’événement Randonnée La Thouarsaise Thouars a été mis à jour le 2025-10-25 par Maison du Thouarsais