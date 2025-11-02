Randonnée La Thouarsaise Stade Thouars

Randonnée La Thouarsaise

Stade Rue de l’Abbaye Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Enfilez de bonnes chaussures pour découvir la Vallée du Thouet et son patrimoine !

Rando pédestre 6/10/14

Rando VTT 30 55

Rando Gravel 50 80 ( trace GPX)

Ravitaillement sur les pacours et assiette dégustation à l’arrivée

Stade Rue de l’Abbaye Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 07 81 hervechauvin79@gmail.com

English : Randonnée La Thouarsaise

Put on your good shoes and discover the Thouet Valley and its heritage!

Hiking 6/10/14

Mountain biking 30 55

Gravel 50 80 (GPX track)

Refreshments along the way and a tasting plate at the finish

German : Randonnée La Thouarsaise

Ziehen Sie gute Schuhe an, um das Thouet-Tal und sein Kulturerbe zu entdecken!

Wanderung zu Fuß 6/10/14

Wanderung mit dem Mountainbike 30 55

Gravel-Wanderung 50 80 (GPX-Track)

Verpflegung auf den Strecken und Verkostungsteller bei der Ankunft

Italiano :

Indossate delle buone scarpe e scoprite la valle del Thouet e il suo patrimonio!

Escursione a piedi 6/10/14

Mountain bike 30 55

Ghiaia 50 80 (traccia GPX)

Ristoro lungo il percorso e piatto di degustazione all’arrivo

Espanol : Randonnée La Thouarsaise

Cálcese unos buenos zapatos y descubra el valle del Thouet y su patrimonio

Ruta a pie 6/10/14

Bicicleta de montaña 30 55

Grava 50 80 (pista GPX)

Refrescos a lo largo del recorrido y un plato de degustación al final

L’événement Randonnée La Thouarsaise Thouars a été mis à jour le 2025-10-25 par Maison du Thouarsais