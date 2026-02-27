Randonnée La Traversée du Désert Saint-André-le-Désert

Randonnée La Traversée du Désert

Salle d’animation rurale Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Amoureux de la nature et de belles balades, rejoignez-nous pour une journée conviviale.

3 parcours pédestres vous sont proposés 8, 14 et 22 km, choisissez celui qui vous convient.

Départ de la salle communale à partir de 8h. Une occasion parfaite pour profiter du plein air, se retrouver entre amis ou en famille et savourer de délicieuses pizzas cuites au feu de bois après l’effort. .

Salle d’animation rurale Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 72 99 54 monterrat.patricia@gmail.com

