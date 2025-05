Randonnée La vallée du Liort et Romette La Salvetat-Peyralès Aveyron, 7 juin 2025, La Salvetat-Peyralès.

Randonnée La vallée du Liort et Romette

Randonnée La vallée du Liort et Romette 12440 La Salvetat-Peyralès Aveyron Occitanie

Randonnée recommandée pour apprécier à la fois le patrimoine ancien à Romette et la grande diversité.

Circuit 29 du topoguide « Entre Aveyron et Viaur, en Pays Rieupeyrousain » (édition 2021)

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68788-circuit-29-la-vallee-du-liort-par-romette

English :

A recommended hike to appreciate both Romette’s ancient heritage and its great diversity.

Route 29 of the « Entre Aveyron et Viaur, en Pays Rieupeyrousain » guidebook (2021 edition)

Deutsch :

Empfohlene Wanderung, um sowohl das alte Erbe in Romette als auch die große Vielfalt zu schätzen.

Rundgang 29 des Topoguides « Entre Aveyron et Viaur, en Pays Rieupeyrousain » (Ausgabe 2021)

Italiano :

Un’escursione consigliata per apprezzare l’antico patrimonio della Romette e la sua grande diversità.

Itinerario 29 nella guida « Entre Aveyron et Viaur, en Pays Rieupeyrousain » (edizione 2021)

Español :

Una excursión recomendada para apreciar a la vez el patrimonio antiguo de la Romette y su gran diversidad.

Ruta 29 en la guía « Entre Aveyron et Viaur, en Pays Rieupeyrousain » (edición 2021)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par ADT Aveyron