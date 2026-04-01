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Randonnée La Villaréenne Villiers

Randonnée La Villaréenne Villiers

Randonnée La Villaréenne Villiers dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 6 rue de la Mairie

Ville : 36290 Villiers

Département : Indre

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Villiers

Randonnée La Villaréenne

6 rue de la Mairie Villiers Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Randonnée annuelle organisée par la Villaréenne avec 4 parcours.
Plusieurs circuits proposés de 10 à 31 kilomètres, 2 ravitaillements sur le parcours. 4  .

6 rue de la Mairie Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 97 93 76  lavillareenne@gmail.com

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English :

Annual hike, three routes proposed 10, 12 and 15 kms, refreshments provided.

L’événement Randonnée La Villaréenne Villiers a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne