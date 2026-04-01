Villiers

Randonnée La Villaréenne

6 rue de la Mairie Villiers Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée annuelle organisée par la Villaréenne avec 4 parcours.

Plusieurs circuits proposés de 10 à 31 kilomètres, 2 ravitaillements sur le parcours. 4 .

6 rue de la Mairie Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 97 93 76 lavillareenne@gmail.com

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English :

Annual hike, three routes proposed 10, 12 and 15 kms, refreshments provided.

L’événement Randonnée La Villaréenne Villiers a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne