Randonnée La Villaréenne Villiers
Randonnée La Villaréenne Villiers dimanche 26 avril 2026.
Villiers
Randonnée La Villaréenne
6 rue de la Mairie Villiers Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée annuelle organisée par la Villaréenne avec 4 parcours.
Plusieurs circuits proposés de 10 à 31 kilomètres, 2 ravitaillements sur le parcours. 4 .
6 rue de la Mairie Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 97 93 76 lavillareenne@gmail.com
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English :
Annual hike, three routes proposed 10, 12 and 15 kms, refreshments provided.
L’événement Randonnée La Villaréenne Villiers a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne