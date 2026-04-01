Randonnée La Vuldonaise

Salle des Fêtes Voudenay Côte-d’Or

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée La Vuldonnaise fête ses 10 ans.

4 parcours 5, 10, 15, 20 km à travers bois, accueil café, ravitaillements copieux sur 3 parcours, Prévoir vos gobelets. Nombreux lots par tirage au sort.

Repas Jambon à la broche le midi (pré-inscription). .

Salle des Fêtes Voudenay 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 57 08 46

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English : Randonnée La Vuldonaise

L’événement Randonnée La Vuldonaise Voudenay a été mis à jour le 2026-03-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)