Randonnée La Vuldonaise Voudenay
Randonnée La Vuldonaise Voudenay dimanche 19 avril 2026.
Randonnée La Vuldonaise
Salle des Fêtes Voudenay Côte-d’Or
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée La Vuldonnaise fête ses 10 ans.
4 parcours 5, 10, 15, 20 km à travers bois, accueil café, ravitaillements copieux sur 3 parcours, Prévoir vos gobelets. Nombreux lots par tirage au sort.
Repas Jambon à la broche le midi (pré-inscription). .
Salle des Fêtes Voudenay 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 57 08 46
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English : Randonnée La Vuldonaise
L’événement Randonnée La Vuldonaise Voudenay a été mis à jour le 2026-03-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)