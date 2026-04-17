Randonnée Laféline
Randonnée Laféline dimanche 10 mai 2026.
Laféline
Randonnée
Salle polyvalente Laféline Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Repas 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Randonnée de 17 km environ avec un ravitaillement. Un plateau repas est proposé en fin de parcours sur réservation.
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Salle polyvalente Laféline 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 37 54
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English :
Approx. 17 km hike with refreshments. A packed lunch is available at the end of the walk, upon reservation.
L’événement Randonnée Laféline a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule