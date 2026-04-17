Laféline

Randonnée

Salle polyvalente Laféline Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Repas 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Randonnée de 17 km environ avec un ravitaillement. Un plateau repas est proposé en fin de parcours sur réservation.

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Salle polyvalente Laféline 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 37 54

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English :

Approx. 17 km hike with refreshments. A packed lunch is available at the end of the walk, upon reservation.

L’événement Randonnée Laféline a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule