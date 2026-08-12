Randonnée l’Âme d’Avaugour Saint-Péver
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Péver
Informations pratiques
Saint-Péver
Randonnée l’Âme d’Avaugour
Saint-Péver Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, suivez notre animatrice pour une visite commentée sur le patrimoine et l’histoire de la chapelle d’Avaugour, les vieux métiers de la forêt, la gestion forestière et la faune et la flore locales. Gratuit. Circuit de 6km environ. Une visite par jour.
Sur réservation à l’Office de Tourisme Falaises d’Armor. .
Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
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English :
L’événement Randonnée l’Âme d’Avaugour Saint-Péver a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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