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AGENDA · Saint-Péver

Randonnée l’Âme d’Avaugour Saint-Péver

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Péver

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
22720 Saint-Péver
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Péver

Randonnée l’Âme d’Avaugour

Saint-Péver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, suivez notre animatrice pour une visite commentée sur le patrimoine et l’histoire de la chapelle d’Avaugour, les vieux métiers de la forêt, la gestion forestière et la faune et la flore locales. Gratuit. Circuit de 6km environ. Une visite par jour.
Sur réservation à l’Office de Tourisme Falaises d’Armor.   .

Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47 

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English :

L’événement Randonnée l’Âme d’Avaugour Saint-Péver a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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