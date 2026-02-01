Randonnée

Salle polyvalente du Vizier Langy Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 13:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Parcours environ de 10 kilomètres avec un ravitaillement.

Ouvert aux VTT.

Buvette, crête et vin chaud à l’arrivée.

.

Salle polyvalente du Vizier Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 90 44 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Approx. 10-kilometre course with refreshment point.

Open to mountain bikes.

Refreshment bar, crêpe and mulled wine at finish.

L’événement Randonnée Langy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire