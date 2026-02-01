Randonnée Langy
Randonnée Langy dimanche 15 février 2026.
Randonnée
Salle polyvalente du Vizier Langy Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 13:30:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Parcours environ de 10 kilomètres avec un ravitaillement.
Ouvert aux VTT.
Buvette, crête et vin chaud à l’arrivée.
Salle polyvalente du Vizier Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 90 44 20
English :
Approx. 10-kilometre course with refreshment point.
Open to mountain bikes.
Refreshment bar, crêpe and mulled wine at finish.
L’événement Randonnée Langy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire