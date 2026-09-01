AGENDA · Larrau
Randonnée Larrau
dimanche 27 septembre 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Randonnée
Trinquet Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’ APE vous propose une sortie randonnée de 12km et 710 m de dénivelé. Départ libre entre 8h30 et 9h. Restauration prévue à l’arrivée et café offert. .
Trinquet Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 31 19 48
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Larrau a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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