Informations pratiques

Larrau

Randonnée

Trinquet Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’ APE vous propose une sortie randonnée de 12km et 710 m de dénivelé. Départ libre entre 8h30 et 9h. Restauration prévue à l’arrivée et café offert. .

Trinquet Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 31 19 48

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Larrau a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque