Randonnée « lavande et plantes aromatiques » Saignon 2 juillet 2025 09:00

Vaucluse

Randonnée « lavande et plantes aromatiques » Saignon Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 09:00:00

fin : 2025-07-16 11:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-16

2025-07-23

Prêts pour un bain de couleurs et de senteurs ?

Les randonnées « lavandes », c’est tous les mercredis matin…N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos et à bientôt sur les sentiers!

Saignon 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 25 31 83 corinneluberon@hotmail.com

English :

Ready for a bath of colors and scents?

Lavender hikes take place every Wednesday morning… Don’t hesitate to contact me for more information, and see you soon on the trails!

German :

Sind Sie bereit für ein Bad in Farben und Düften?

Die Lavendelwanderungen finden jeden Mittwochmorgen statt… Zögern Sie nicht, mich für weitere Informationen zu kontaktieren und bis bald auf den Wanderwegen!

Italiano :

Pronti per un bagno di colori e profumi?

Le passeggiate alla lavanda si svolgono ogni mercoledì mattina… Non esitate a contattarmi per maggiori informazioni, e ci vediamo presto sui sentieri!

Espanol :

¿Listo para un baño de colores y aromas?

Los paseos de lavanda tienen lugar todos los miércoles por la mañana… No dudes en ponerte en contacto conmigo para obtener más información, ¡y hasta pronto en los senderos!

