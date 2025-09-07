Randonnée Lavaultoise La Charité Lavault-Sainte-Anne
Randonnée Lavaultoise La Charité Lavault-Sainte-Anne dimanche 7 septembre 2025.
Randonnée Lavaultoise
La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 16:00:00
Date(s) :
2025-09-07
3 randonnées pédestres de 7 10 et 17 km suivies à 12h30 d’un repas jambon à la broche (sur réservation avant le 25 août)et spécialités du terroir.
.
La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 64 29 68 dany.th@orange.fr
English :
3 hikes of 7 10 and 17 km followed at 12:30 by a spit-roasted ham meal (booking required before August 25) and local specialities.
German :
3 Wanderungen von 7 10 und 17 km, gefolgt um 12:30 Uhr von einem Essen mit Schinken am Spieß (Reservierung bis zum 25. August erforderlich) und Spezialitäten aus der Region.
Italiano :
3 passeggiate di 7, 10 e 17 km, seguite alle 12.30 da una cena a base di prosciutto allo spiedo (prenotazione obbligatoria entro il 25 agosto) e specialità locali.
Espanol :
3 paseos de 7, 10 y 17 km, seguidos a las 12.30 h de una comida a base de jamón asado (previa reserva antes del 25 de agosto) y especialidades locales.
L’événement Randonnée Lavaultoise Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2025-08-25 par Montluçon Tourisme