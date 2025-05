Randonnée Le Balcon e la Roanne – parking centre médico social Valréas, 8 juin 2025 07:00, Valréas.

Vaucluse

Randonnée Le Balcon e la Roanne parking centre médico social Avenue de Verdun Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Journée de randonnée organisée par l’association Oxygène dans les montagnes proches. Niveau moyen 14 km et dénivelé 600 m.

Pour l’horaire de départ se rapprocher de l’accompagnateur.

Prévoir bonnes chaussures, bâtons de marche, boissons et piquenique.

.

parking centre médico social Avenue de Verdun

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 78 17 98 71 michele-laurent77@bbox.fr

English :

Day hike organized by the Oxygène association in the nearby mountains. Average level 14 km and altitude difference 600 m.

Please contact the guide for departure times.

Bring good shoes, walking sticks, drinks and picnic.

German :

Von der Association Oxygène organisierter Wandertag in den nahe gelegenen Bergen. Mittleres Niveau 14 km und 600 m Höhenunterschied.

Für die Abfahrtszeit wenden Sie sich an die Begleitperson.

Mitzubringen sind gute Schuhe, Wanderstöcke, Getränke und ein Picknick.

Italiano :

Giornata di escursioni organizzata dall’associazione Oxygène sulle montagne vicine. Livello medio 14 km e dislivello 600 m.

Contattare la guida per gli orari di partenza.

Portare scarpe buone, bastoni, bevande e un picnic.

Espanol :

Jornada de senderismo organizada por la asociación Oxygène en las montañas cercanas. Nivel medio 14 km y desnivel 600 m.

Póngase en contacto con el guía para conocer los horarios de salida.

Llevar buen calzado, bastones, bebidas y picnic.

L’événement Randonnée Le Balcon e la Roanne Valréas a été mis à jour le 2024-10-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes