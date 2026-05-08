Randonnée le brame du cerf D19 Larrau
Randonnée le brame du cerf D19 Larrau samedi 10 octobre 2026.
Larrau
Randonnée le brame du cerf
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 20:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Ramondia, ce sont des accompagnateurs en montagne du Pays basque qui vous emmènent randonner et découvrir les secrets de la forêt d’Iraty, en Soule.
Alors que l’été touche à sa fin, retentit dans la forêt une symphonie de la nature. Les cerfs et biches entrent dans une période d’activité intense le rut. À la conquête de leur dulcinée, les mâles témoignent de leur présence par le célèbre brame qui raisonne dans les vallées. Suite à un après-midi de randonnée à la recherche des indices de passage de l’ongulé, nous nous poserons autour d’un pique-nique à écouter ces joutes sonores jusqu’au coucher du soleil. C’est une randonnée facile de 5,2 km pour un dénivelé de 200 m, à partir de 8 ans. Le nombre de participants est limité à 15 personnes. Sur réservation auprès des bureaux de l’Office de Tourisme Pays Basque. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée le brame du cerf
L’événement Randonnée le brame du cerf Larrau a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Larrau (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes locales Larrau 19 juin 2026
- Fêtes locales Larrau 20 juin 2026
- Fêtes locales Larrau 21 juin 2026
- Randonnée Orhi, le toit du Pays basque D19 Larrau 23 juillet 2026
- Atelier bien-être démarrer son référentiel de naissance, Larrau 30 juillet 2026