Randonnée le brame du cerf D19 Larrau

Larrau

Randonnée le brame du cerf

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Ramondia, ce sont des accompagnateurs en montagne du Pays basque qui vous emmènent randonner et découvrir les secrets de la forêt d’Iraty, en Soule.

Alors que l’été touche à sa fin, retentit dans la forêt une symphonie de la nature. Les cerfs et biches entrent dans une période d’activité intense le rut. À la conquête de leur dulcinée, les mâles témoignent de leur présence par le célèbre brame qui raisonne dans les vallées. Suite à un après-midi de randonnée à la recherche des indices de passage de l’ongulé, nous nous poserons autour d’un pique-nique à écouter ces joutes sonores jusqu’au coucher du soleil. C’est une randonnée facile de 5,2 km pour un dénivelé de 200 m, à partir de 8 ans. Le nombre de participants est limité à 15 personnes. Sur réservation auprès des bureaux de l’Office de Tourisme Pays Basque. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Randonnée le brame du cerf

L’événement Randonnée le brame du cerf Larrau a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque