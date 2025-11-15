Randonnée ‘le chemin des sources à Angicourt’ Angicourt

Randonnée ‘le chemin des sources à Angicourt’

L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte vous propose une randonnée de 6 km à la découverte des sentiers autour du village d’Angicourt.

En chemin, vous pourrez apercevoir l’église Saint-Vaast, datant des XIIe et XIIIe siècles, ainsi que l’ancien hôpital et sanatorium Villemin, qui témoignent du riche patrimoine local.

Au fil de la promenade, vous croiserez des sources et des ruisseaux, offrant un cadre naturel apaisant. Une expérience conviviale et accessible à tous, mêlant patrimoine, nature et convivialité !

Tarif 5 €

Tarif 18 ans et demandeur d’emploi 2 €

Lieu de rendez-vous Parking de l’épicerie, 1 cavée Saint Jean à Angicourt

Durée 3h

Infos utiles Prévoir des chaussures de marche. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 2 .

1 Cavée Saint-Jean Angicourt 60940 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

English :

Le chemin des sources à Angicourt’ hiking trail

German :

Wanderung ‘le chemin des sources à Angicourt’ (Der Weg der Quellen in Angicourt)

Italiano :

Cammino « Le chemin des sources à Angicourt

Espanol :

Paseo « Le chemin des sources à Angicourt

