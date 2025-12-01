Randonnée Le Cirque de Gavarnie sauvage en raquettes Gavarnie-Gèdre

Randonnée Le Cirque de Gavarnie sauvage en raquettes

GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 09:00:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Tous les vendredis et dimanches Gavarnie vous offre un des paysages les plus majestueux, au coeur du Parc national.

Le paysage est différent en hiver avec ses cascades glacées, à découvrir absolument !

Le site incontournable du secteur ! Voici une randonnée raquette à Gavarnie et son célèbre cirque glaciaire culminant à 3000 mètres d’altitude, avec en son cœur une des plus hautes cascades (gelé en hiver) d’Europe ! Véritable paradis du randonneur, ce grand site d’Occitanie et des Pyrénées est à visiter à toutes les saisons.

Le regard de notre accompagnateur en montagne vous permettra de découvrir l’histoire des lieux, les récits des premiers pyrénéistes et guides qui ont escaladé ce colosse, de connaître les animaux qui y vivent et de traverser ces paysages en toute sécurité.

– Sortie encadrée et animée par Acumpanyat.

– Réservation obligatoire. .

GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 87 04 93

English :

Every Friday and Sunday: Gavarnie offers one of the most majestic landscapes in the heart of the National Park.

The landscape is different in winter, with its icy waterfalls a must-see!

A must-see in the area! Here’s a snowshoe hike to Gavarnie and its famous glacial cirque culminating at 3,000 meters, with one of the highest waterfalls (frozen in winter) in Europe at its heart! A true hiker?s paradise, this major Occitan and Pyrenean site is a must-see in every season.

Our mountain guide will tell you all about the history of the site, the stories of the first Pyrenean climbers and guides to scale this colossus, the animals that live there and how to traverse the landscape in complete safety.

L’événement Randonnée Le Cirque de Gavarnie sauvage en raquettes Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-11-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65