Randonnée : Le Hameau de Montubois Parc Henri Leyma Taverny

Randonnée : Le Hameau de Montubois Samedi 20 septembre, 09h30 Parc Henri Leyma Val-d’Oise

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Randonnée en lien avec la conférence de Lionel Urbain, président de l’Association Généalogique de Taverny, qui permettra de découvrir l’histoire de la plaine de Montubois.

Parc Henri Leyma Parc Henri Leyma, 95150 Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France

Association Généalogique de Taverny