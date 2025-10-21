Randonnée le Lac de l’Abbaye et ses belvédères Grande-Rivière Château

Randonnée le Lac de l’Abbaye et ses belvédères Grande-Rivière Château mardi 21 octobre 2025.

Randonnée le Lac de l’Abbaye et ses belvédères

Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 13:30:00

fin : 2025-10-21 16:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Randonnée pédestre Le Lac de l’Abbaye et ses belvédères

Depuis le lac, belvédère du Moulin, belvédère des Cernois et Ermitage des Frasses !

Le plateau de Grande-Rivière est sublimé par le lac de l’Abbaye, joyau du Grandvaux. Depuis le belvédère du Moulin, la vue embrasse le lac, enchâssé entre les 2 versants de la forêt. Descente vers l’ancien Ermitage des Frasses. Vue sur les Monts Jura depuis le belvédère des Cernois.

Durée 3h 9 km.

Tarifs Adultes 21€ enfants (- de 14 ans) 8€

Réservation 06 85 69 89 90

RDV à 13h30 à Grande-Rivière. Coordonnées GPS fournies à la réservation. .

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com

English : Randonnée le Lac de l’Abbaye et ses belvédères

German : Randonnée le Lac de l’Abbaye et ses belvédères

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée le Lac de l’Abbaye et ses belvédères Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX