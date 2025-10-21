Randonnée le Lac de l’Abbaye et ses belvédères Grande-Rivière Château
Grande-Rivière Château Jura
Début : 2025-10-21 13:30:00
fin : 2025-10-21 16:30:00
2025-10-21
Randonnée pédestre Le Lac de l’Abbaye et ses belvédères
Depuis le lac, belvédère du Moulin, belvédère des Cernois et Ermitage des Frasses !
Le plateau de Grande-Rivière est sublimé par le lac de l’Abbaye, joyau du Grandvaux. Depuis le belvédère du Moulin, la vue embrasse le lac, enchâssé entre les 2 versants de la forêt. Descente vers l’ancien Ermitage des Frasses. Vue sur les Monts Jura depuis le belvédère des Cernois.
Durée 3h 9 km.
Tarifs Adultes 21€ enfants (- de 14 ans) 8€
Réservation 06 85 69 89 90
RDV à 13h30 à Grande-Rivière. Coordonnées GPS fournies à la réservation. .
Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com
