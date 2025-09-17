Randonnée | Le lavoir de Pouzols Pradelles

Randonnée | Le lavoir de Pouzols Pradelles mercredi 17 septembre 2025.

Randonnée | Le lavoir de Pouzols

secteur Loudes Pradelles Haute-Loire

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Distance 12 km,

Altitude 804-960 m,

Départ 14h00 Loudes place de l’église.

Covoiturage 13h30 Landos place du marché, 13h40 Rdp des Fangheas.

secteur Loudes Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 08 87

English :

Distance: 12 km,

Altitude: 804-960 m,

Start: 14:00 Loudes place de l’église.

Car pool: 13h30 Landos place du marché, 13h40 Rdp des Fangheas.

German :

Entfernung: 12 km,

Höhe: 804-960 m,

Start: 14.00 Uhr Loudes place de l’église.

Fahrgemeinschaften: 13.30 Landos place du marché, 13.40 Rdp des Fangheas.

Italiano :

Distanza: 12 km,

Altitudine: 804-960 m,

Partenza: ore 14:00 Loudes place de l’église.

Trasferimento in auto: 13h30 Landos place du marché, 13h40 Rdp des Fangheas.

Espanol :

Distancia: 12 km,

Altitud: 804-960 m,

Salida: 14h00 Loudes place de l’église.

Coche compartido: 13h30 Landos place du marché, 13h40 Rdp des Fangheas.

