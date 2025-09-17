Randonnée | Le lavoir de Pouzols Pradelles
Randonnée | Le lavoir de Pouzols Pradelles mercredi 17 septembre 2025.
Randonnée | Le lavoir de Pouzols
secteur Loudes Pradelles Haute-Loire
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Distance 12 km,
Altitude 804-960 m,
Départ 14h00 Loudes place de l’église.
Covoiturage 13h30 Landos place du marché, 13h40 Rdp des Fangheas.
secteur Loudes Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 08 87
English :
Distance: 12 km,
Altitude: 804-960 m,
Start: 14:00 Loudes place de l’église.
Car pool: 13h30 Landos place du marché, 13h40 Rdp des Fangheas.
German :
Entfernung: 12 km,
Höhe: 804-960 m,
Start: 14.00 Uhr Loudes place de l’église.
Fahrgemeinschaften: 13.30 Landos place du marché, 13.40 Rdp des Fangheas.
Italiano :
Distanza: 12 km,
Altitudine: 804-960 m,
Partenza: ore 14:00 Loudes place de l’église.
Trasferimento in auto: 13h30 Landos place du marché, 13h40 Rdp des Fangheas.
Espanol :
Distancia: 12 km,
Altitud: 804-960 m,
Salida: 14h00 Loudes place de l’église.
Coche compartido: 13h30 Landos place du marché, 13h40 Rdp des Fangheas.
