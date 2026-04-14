Randonnée : le Loiret au fil de l’eau, Canal d’Orléans, Beauchamps-sur-Huillard

Randonnée : le Loiret au fil de l’eau Dimanche 17 mai, 09h30 Canal d’Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T09:30:00+02:00 – 2026-05-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:30:00+02:00 – 2026-05-17T16:00:00+02:00

Après l’avoir rejoint, nous suivrons le canal d’Orléans.

A Chalette-sur-Loing, nous arrivons au point de jonction des trois canaux, Orléans-Briare-Loing. En prenant à gauche, vous pouvez suivre la Scandibérique par le canal du Loing en direction de Nemours, Moret-sur-Loing, Paris.

Parcours : il est facile et sans difficulté. Après avoir rejoint par de petites routes le canal d’Orléans, il sera ensuite en voie verte jusqu’à Montargis.

Cette journée fait partie d’une rando de 4 jours sur le triangle d’eau du Loiret. La participation à la journée est libre, sans inscription. S’il y a une nuitée, l’inscription est obligatoire.

Canal d’Orléans Mairie Lorris Beauchamps-sur-Huillard 45270 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://cyclotranseurope.org »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cyclotranseurope.org »}]

Un jour sur la Loire à vélo et le canal d’Orléans