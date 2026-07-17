Randonnée le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Meyrargues, Mairie de Meyrargues,, Meyrargues

Informations pratiques

Randonnée le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Meyrargues Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie de Meyrargues, Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Cet aqueduc est un chef d’œuvre méconnu de notre patrimoine. Construit il y a près de 2000 ans, il amenait les eaux des sources de Jouques à Aix-en-Provence, distant d’environ 31 km, à travers et sous les collines.

En suivant le sentier de découverte récemment tracé sur les collines qui dominent Meyrargues, « Les Amis de Jouques » et la mairie de Meyrargues vous feront découvrir de nombreux vestiges au cours d’une promenade d’environ 4 km.

Des chaussures de marche et une bonne condition physique sont nécessaires ainsi qu’une lampe de poche, une bouteille d’eau et des vêtements adaptés au temps.

Les enfants mineurs doivent être accompagnés.

L’heure et le lieu de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription.

Mairie de Meyrargues, Avenue d’Albertas, 13650 Meyrargues Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 63 76 12 [{« type »: « email », « value »: « lesamisdejouques@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 63 76 12 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 29 57 00 »}] En suivant le sentier de découverte récemment tracé sur les collines qui dominent Meyrargues, les « Amis de Jouques » et la mairie de Meyrargues vous feront découvrir de nombreux vestiges au cours d’une promenade en boucle d’environ 4 km. Accès en automobile ou en autocar (ligne 120)

Cet aqueduc est un chef d’œuvre méconnu de notre patrimoine. Construit il y a près de 2000 ans, il amenait les eaux des sources de Jouques à Aix-en-Provence, distant d’environ 31 km, à travers et les…

Les Amis de Jouques