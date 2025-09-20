Randonnée le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Meyrargues Mairie de Meyrargues, Meyrargues

Randonnée le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Meyrargues Samedi 20 septembre, 15h00 Mairie de Meyrargues, Bouches-du-Rhône

Cet aqueduc est un chef d’œuvre méconnu de notre patrimoine. Construit il y a près de 2000 ans, il amenait les eaux des sources de Jouques à Aix-en-Provence, distant d’environ 31 km, à travers et sous les collines.

En suivant le sentier de découverte récemment tracé sur les collines qui dominent Meyrargues, « Les Amis de Jouques » et la mairie de Meyrargues vous feront découvrir de nombreux vestiges au cours d’une promenade d’environ 4 km.

Des chaussures de marche et une bonne condition physique sont nécessaires ainsi qu’une lampe de poche, une bouteille d’eau et des vêtements adaptés au temps.

Les enfants mineurs doivent être accompagnés.

En suivant le sentier de découverte récemment tracé sur les collines qui dominent Meyrargues, les « Amis de Jouques » et la mairie de Meyrargues vous feront découvrir de nombreux vestiges au cours d'une promenade en boucle d'environ 4 km. Accès en automobile ou en autocar (ligne 120)

Mairie de Meyrargues, Avenue d'Albertas, 13650 Meyrargues
Contact: 04 42 63 76 12, 06 75 87 75 83, lesamisdejouques@orange.fr

Les Amis de Jouques