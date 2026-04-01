Sauternes

Randonnée le Marchonpour

Salle des fêtes Sauternes Gironde

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Comme chaque année depuis 15 ans, le MarchonPour est organisé par le Lions Club du Sauternes.

Départ à 9h 30, salle Roland Castaing (à côté de la mairie)

Vous pourrez découvrir en y participant cette randonnée ludique et gourmande qui vous révèlera au travers des chemins les châteaux de Sauternes. Chemin faisant trois stands de dégustation vous régaleront dont le dernier regroupant grillades et fromages. Le retour à la salle des fêtes sera récompensé par le dessert.

En faveur des enfants atteints de cancer pédiatrique.

Une bourriche vous permettra de gagner de prestigieux vins de Sauternes et sa région. .

Salle des fêtes Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@lionsauternes.org

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English : Randonnée le Marchonpour

L’événement Randonnée le Marchonpour Sauternes a été mis à jour le 2026-04-15 par La Gironde du Sud