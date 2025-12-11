Randonnée | Le Monteil Les sentiers de Jacquou Singleyrac

Randonnée | Le Monteil Les sentiers de Jacquou

Place de l’Église Singleyrac Dordogne

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Venez randonner avec nous pour environ 8km et profiter de la nature environnante.

Rendez-vous à 13h50 pour un départ à 14h.

Covoiturage possible à partir du Monteil à 13h. .

Place de l’Église Singleyrac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 07 66 82

