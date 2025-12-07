Randonnée le Papillon à Saint-Lunaire Les randonneurs de la baie de Lancieux Parking du Marais Saint-Lunaire
Randonnée le Papillon à Saint-Lunaire Les randonneurs de la baie de Lancieux
Parking du Marais 17, rue du Clos du Marais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée sur le circuit du Papillon, à Saint-Lunaire.
Rendez-vous au parking du Marais.
Circuit de 9 à 12 km.
Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .
Parking du Marais 17, rue du Clos du Marais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 86 34 91
