Randonnée le Papillon à Saint-Lunaire Les randonneurs de la baie de Lancieux Parking du Marais Saint-Lunaire dimanche 7 décembre 2025.

Parking du Marais 17, rue du Clos du Marais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée sur le circuit du Papillon, à Saint-Lunaire.

Rendez-vous au parking du Marais.

Circuit de 9 à 12 km.

Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .

Parking du Marais 17, rue du Clos du Marais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

