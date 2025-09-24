Randonnée | Le ravin de Corbeuf Pradelles

Randonnée | Le ravin de Corbeuf

secteur Rosières Pradelles Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Distance 12 km,

Altitude 644 859 m,

Départ 14h00 Rosières parking rue de la gare.

Covoiturage 13h15 Landos place du marché, 13h30 Rdp des Fangheas.

secteur Rosières Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 08 87

English :

Distance: 12 km,

Altitude: 644 859 m,

Departure: 14:00 Rosières parking rue de la gare.

Car pool: 13h15 Landos place du marché, 13h30 Rdp des Fangheas.

German :

Entfernung: 12 km,

Höhe: 644 859 m,

Start: 14:00 Uhr Rosières Parkplatz rue de la gare.

Fahrgemeinschaften: 13.15 Uhr Landos place du marché, 13.30 Uhr Rdp des Fangheas.

Italiano :

Distanza: 12 km,

Altitudine: 644 859 m,

Partenza: ore 14:00 Parcheggio di Rosières, rue de la gare.

Trasferimento auto: 13:15 Landos place du marché, 13:30 Rdp des Fangheas.

Espanol :

Distancia: 12 km,

Altitud: 644 859 m,

Salida: 14:00 parking Rosières, rue de la gare.

Coche compartido: 13:15 Landos place du marché, 13:30 Rdp des Fangheas.

