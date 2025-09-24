Randonnée | Le ravin de Corbeuf Pradelles
Randonnée | Le ravin de Corbeuf Pradelles mercredi 24 septembre 2025.
Randonnée | Le ravin de Corbeuf
secteur Rosières Pradelles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Distance 12 km,
Altitude 644 859 m,
Départ 14h00 Rosières parking rue de la gare.
Covoiturage 13h15 Landos place du marché, 13h30 Rdp des Fangheas.
.
secteur Rosières Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 08 87
English :
Distance: 12 km,
Altitude: 644 859 m,
Departure: 14:00 Rosières parking rue de la gare.
Car pool: 13h15 Landos place du marché, 13h30 Rdp des Fangheas.
German :
Entfernung: 12 km,
Höhe: 644 859 m,
Start: 14:00 Uhr Rosières Parkplatz rue de la gare.
Fahrgemeinschaften: 13.15 Uhr Landos place du marché, 13.30 Uhr Rdp des Fangheas.
Italiano :
Distanza: 12 km,
Altitudine: 644 859 m,
Partenza: ore 14:00 Parcheggio di Rosières, rue de la gare.
Trasferimento auto: 13:15 Landos place du marché, 13:30 Rdp des Fangheas.
Espanol :
Distancia: 12 km,
Altitud: 644 859 m,
Salida: 14:00 parking Rosières, rue de la gare.
Coche compartido: 13:15 Landos place du marché, 13:30 Rdp des Fangheas.
L’événement Randonnée | Le ravin de Corbeuf Pradelles a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire