Le Tâtre

Randonnée

Le Bourg Le Tâtre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Venez profiter d’une randonnée au village de Le Tâtre, un circuit de 7 et 12 km à pied et 25 km à VTT, ravitaillement à mi-parcours. Sur inscription. Apportez vos gobelets !

.

Le Bourg Le Tâtre 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 27 20 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée

Come and enjoy a hike in the village of Le Tâtre, with routes of 7 and 12 km on foot and 25 km by mountain bike, with refreshments available halfway through. Booking required. Bring your own cups!

L’événement Randonnée Le Tâtre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Sud Charente