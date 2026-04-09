Randonnée Le Tâtre
Randonnée Le Tâtre dimanche 10 mai 2026.
Le Tâtre
Randonnée
Le Bourg Le Tâtre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Venez profiter d’une randonnée au village de Le Tâtre, un circuit de 7 et 12 km à pied et 25 km à VTT, ravitaillement à mi-parcours. Sur inscription. Apportez vos gobelets !
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Le Bourg Le Tâtre 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 27 20 15
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English : Randonnée
Come and enjoy a hike in the village of Le Tâtre, with routes of 7 and 12 km on foot and 25 km by mountain bike, with refreshments available halfway through. Booking required. Bring your own cups!
L’événement Randonnée Le Tâtre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Sud Charente