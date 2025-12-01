Randonnée Le Val d’Azun sauvage en raquettes Aucun

Randonnée Le Val d’Azun sauvage en raquettes

Début : 2025-12-25 10:00:00

fin : 2026-03-26 16:00:00

2025-12-25

Tous les dimanches, sortie raquettes accompagnée en Val d’Azun.

L’Eden des Pyrénées, ainsi qualifie-t-on cette vallée.

De jolis reliefs, un paysage de fond extraordinaire, une zone sauvage… et un parcours peu fréquenté.

Une superbe évasion le temps d’une journée ou une jolie sortie pour débuter un séjour !

– Sortie encadrée et animée par Acumpanyat.

– Réservation obligatoire. .

Every Sunday, accompanied snowshoe outings in the Val d’Azun.

The Eden of the Pyrenees, as this valley is known.

Beautiful relief, an extraordinary backdrop, a wilderness area? and a little-traveled route.

A superb escape for a day, or a great way to start a holiday!

