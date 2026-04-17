Plévenon

Randonnée Les 3 baies

Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 12:45:00

fin : 2026-04-17 16:15:00

Date(s) :

2026-04-17

De Plévenon à Lancieux à marée basse

La traversée des 3 baies est un itinéraire unique.

L’idée est de profiter du retrait de la mer pour parcourir l’estran et réaliser une traversée inédite permettant de relier Plévenon à Lancieux en 15 km.

Seuls au monde, nous parcourons le fond de la mer en suivant son retrait et en longeant les bouchots.

Durée 3h30 environ.

Le circuit n’étant pas une boucle, il faudra prévoir une rotation en voiture avant et après la sortie.

Equipement Pensez à prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques ainsi qu’une bouteille d’eau. Une petite serviette pour s’essuyer les pieds peut être utile… .

Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 56 94 02

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English :

L’événement Randonnée Les 3 baies Plévenon a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme