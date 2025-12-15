Randonnée Les alpages et les pré-bois de Super Longevilles, Longevilles-Mont-d’Or

Randonnée Les alpages et les pré-bois de Super Longevilles

Les alpages et les pré-bois font partie de la mosaïque d’habitats qui caractérise les sites du Mont d’Or.

Ces espaces, reconnus pour l’élevage bovin et la sylviculture, regorgent également de nombreux secrets. Des premiers hommes ayant arpenté le massif jusqu’aux passeurs de la Seconde Guerre mondiale, vous partirez sur les traces de l’histoire.

Rendez-vous sur le parking du Mont d’Or.

Durée 3h. Distance 4 km. Dénivelé 150m. Niveau Moyen

Inscription obligatoire aux caisses de Métabief ou en ligne sur www.station-metabief.com .

Super Longevilles Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com

