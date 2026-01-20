Randonnée Les Bouch’tures

Route de Sancerre Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 07:00:00

fin : 2026-03-01 09:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Randonnée pédestre Les Boucht’ures proposée par l’association Vailly Loisirs Pédestres .

Prenez votre gobelet pour les ravitos !!

L’association Vailly Loisirs Pédestres organise sa traditionnelle randonnée pédestre des Bouch’tures

Une des occasions annuelles de découvrir les sentiers du Pays-Fort.

Organisée par Vailly Loisirs Pédestre

Les circuits

• 8 km, 13,5 km, 23 km.

Départ entre 7 h et 9 h 30

• un ravitaillements sur le parcours de 8 km

• deux ravitaillements sur les parcours de 13.5 et 23 km

• café d’accueil et pot de l’amitié à l’arrivée 4 .

Route de Sancerre Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 70 71 pcauro@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Boucht’ures hiking trail organized by the Vailly Loisirs Pédestres association.

Take your cup for the refreshments !

L’événement Randonnée Les Bouch’tures Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois