Randonnée Les Bouch’tures Vailly-sur-Sauldre
Randonnée Les Bouch’tures Vailly-sur-Sauldre dimanche 1 mars 2026.
Randonnée Les Bouch’tures
Route de Sancerre Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 07:00:00
fin : 2026-03-01 09:30:00
Date(s) :
2026-03-01
Randonnée pédestre Les Boucht’ures proposée par l’association Vailly Loisirs Pédestres .
Prenez votre gobelet pour les ravitos !!
L’association Vailly Loisirs Pédestres organise sa traditionnelle randonnée pédestre des Bouch’tures
Une des occasions annuelles de découvrir les sentiers du Pays-Fort.
Organisée par Vailly Loisirs Pédestre
Les circuits
• 8 km, 13,5 km, 23 km.
Départ entre 7 h et 9 h 30
• un ravitaillements sur le parcours de 8 km
• deux ravitaillements sur les parcours de 13.5 et 23 km
• café d’accueil et pot de l’amitié à l’arrivée 4 .
Route de Sancerre Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 70 71 pcauro@wanadoo.fr
English :
Les Boucht’ures hiking trail organized by the Vailly Loisirs Pédestres association.
Take your cup for the refreshments !
L’événement Randonnée Les Bouch’tures Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois