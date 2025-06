Randonnée « Les Canalettes du Larzac » L’Hospitalet-du-Larzac 7 juillet 2025 07:00

Aveyron

Randonnée « Les Canalettes du Larzac »

Dans un décor qu’on croirait tiré d’un film fantastique, partons à la recherche des Canalettes du Larzac.

Une randonnée pleine de surprises dans un décor fantastique.

De grottes en clairières, le guide vous emmène à la recherche des canalettes, ces discrètes crevasses de calcaire.

Vous découvrirez l’Histoire du temps, de la terre et de l’Homme. Une rando fraicheur qui fait du bien sur le Larzac !

Durée 4h 3h de marche 6km – Accessible à tous (idéal en famille) – Rando accessible à partir de 7 ans Covoiturage possible

Départ 8h30 Rendez-vous Parking des Canoles Route d’Egalières depuis L’Hospitalet du Larzac

Prévoir chaussures fermées et gourde .

Route d’Egalières

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie

English :

In a setting that looks like something out of a fantasy film, let’s go in search of the Canalettes du Larzac.

German :

In einer Szenerie, die wie aus einem Fantasyfilm wirkt, begeben wir uns auf die Suche nach den Canalettes du Larzac.

Italiano :

In un ambiente che sembra uscito da un film di fantasia, andiamo alla ricerca delle Canalettes du Larzac.

Espanol :

En un escenario que parece sacado de una película de fantasía, vamos en busca de las Canalettes du Larzac.

