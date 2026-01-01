Randonnée Les secrets du Morond Métabief

Randonnée Les secrets du Morond

Sommet de la station de Métabief culminant à 1419m, le Morond témoigne de la cohabitation possible entre activités de loisirs et qualité environnementale. Depuis 2014, les données recueillies par l’observatoire environnemental de la station permettent de vous proposer une balade au cœur de la biodiversité. Malgré la proximité de l’activité humaine, le Morond reste un espace riche de secrets à découvrir ou redécouvrir.

Recommandation Chaussures de marche, bâtons, raquettes (en fonction de l’enneigement).

Niveau Moyen Durée 3h Distance 4km Dénivelé 200m avec télésiége .

