Lot

Randonnée Les sentiers de Concots Le Bourg Devant la boulangerie Concots Lot

Gratuit

Début : 2025-06-28 07:00:00

Organisée par le Comité des Fêtes de Concots

RDV samedi 28 juin avec vos meilleures chaussures et votre bonne humeur.

– 2 parcours 7 et 17 km

– Tarif 5€, gratuit pour les -10 ans

– 10€ le repas gourmand sur réservation

– Buvette à l’arrivée

– Ravitaillement sur le parcours, apportez votre gobelet

– Départ devant la boulangerie

Réservation au 06.76.90.39.71 ou sur Hello Asso .

Concots 46260 Lot Occitanie

