Randonnée | Les sentiers de Jacquou Route des Estives Saint-Julien-Innocence-Eulalie
Randonnée | Les sentiers de Jacquou Route des Estives Saint-Julien-Innocence-Eulalie dimanche 26 avril 2026.
Saint-Julien-Innocence-Eulalie
Randonnée | Les sentiers de Jacquou
Route des Estives Domaine Albert de Conti Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’Étoile Sportive vous propose une randonnée pédestre de 8km et profiter de la nature environnante au départ du Domaine d’Albert de Conti.
La randonnée sera suivie d’un repas à 12h30, avec au menu
– Apéritif
– Potage
– Poulet basquaise
– Salade
– Fromage
– Dessert
Apportez vos couverts complets !
Sur inscription obligatoire pour le repas avec le règlement avant le 23 avril.
Places limitées. .
Route des Estives Domaine Albert de Conti Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 07 66 82
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English : Randonnée | Les sentiers de Jacquou
L’événement Randonnée | Les sentiers de Jacquou Saint-Julien-Innocence-Eulalie a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides