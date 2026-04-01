Randonnée | Les sentiers de Jacquou Route des Estives Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Randonnée | Les sentiers de Jacquou

Route des Estives Domaine Albert de Conti Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’Étoile Sportive vous propose une randonnée pédestre de 8km et profiter de la nature environnante au départ du Domaine d’Albert de Conti.

La randonnée sera suivie d’un repas à 12h30, avec au menu

– Apéritif

– Potage

– Poulet basquaise

– Salade

– Fromage

– Dessert

Apportez vos couverts complets !

Sur inscription obligatoire pour le repas avec le règlement avant le 23 avril.

Places limitées. .

Route des Estives Domaine Albert de Conti Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 07 66 82

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English : Randonnée | Les sentiers de Jacquou

L’événement Randonnée | Les sentiers de Jacquou Saint-Julien-Innocence-Eulalie a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides