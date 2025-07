Randonnée l’Etoile de la Madeleine lieu dit Bardonnet Saint-Nicolas-des-Biefs

Randonnée l’Etoile de la Madeleine lieu dit Bardonnet Saint-Nicolas-des-Biefs mardi 22 juillet 2025.

Randonnée l’Etoile de la Madeleine

lieu dit Bardonnet Parcours lieu dit Bardonnet à la Madeleine de la Chalme Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Début : Mardi 2025-07-22 09:00:00

fin : 2025-07-22 18:30:00

2025-07-22

La marche en étoile, sur les anciens chemins de pèlerinage qui montaient à la chapelle de la Madeleine de la Chalme, dans le Monts de la Madeleine est à nouveau organisée cette année, le 22 juillet 2025. Départ 9h 9kms aller)

lieu dit Bardonnet Parcours lieu dit Bardonnet à la Madeleine de la Chalme Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 78 30 04 flutenchant@gmail.com

English :

The star walk along the old pilgrimage paths that used to lead up to the Madeleine de la Chalme chapel in the Monts de la Madeleine is being organized again this year, on July 22, 2025. Departure 9am 9kms one way)

German :

Die Sternwanderung auf den alten Pilgerwegen, die zur Kapelle der Madeleine de la Chalme in den Monts de la Madeleine hinaufführten, wird auch in diesem Jahr, am 22. Juli 2025, wieder organisiert. Abfahrt 9 Uhr 9 km Hinweg)

Italiano :

Anche quest’anno, il 22 luglio 2025, viene organizzata la camminata delle stelle lungo le antiche vie di pellegrinaggio che conducevano alla cappella della Madeleine de la Chalme nei Monts de la Madeleine. Partenza alle 9.00 9 km di sola andata)

Espanol :

El paseo de las estrellas, a lo largo de las antiguas rutas de peregrinación que conducían hasta la capilla de la Madeleine de la Chalme, en los Montes de la Madeleine, se organiza de nuevo este año, el 22 de julio de 2025. Salida a las 9 h 9 km ida)

