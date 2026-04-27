Randonnée L’histoire de la Forêt avec joëlettes Dabo

Dabo

Randonnée L’histoire de la Forêt avec joëlettes

Col de la Schleif Dabo Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Cette randonnée de 12 km sera l’occasion de vous faire découvrir l’histoire de nos forêts vosgiennes. Le parcours nous mènera à la maison forestière du Spitzberg, où les membres de l’association Les Amis du Spitzberg nous accueilleront et partageront avec nous l’histoire singulière de ce lieu. Repas tiré du sac pour la pause déjeuner pour un moment convivial partagé. Nous serons accompagnés de joëlettes pour que des personnes à mobilité réduite puissent se joindre à nous (sur réservation). Vous pourrez à cette occasion prendre du temps pour discuter avec eux pour découvrir cette solution innovante et amusante. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même conduire un de ces surprenants engins (car plus on se relayent et plus l’activité est agréable).

150m de dénivelé Prévoir repas tiré du sac à partager lors d’un moment convivial Sur inscription.Tout public

0 .

Col de la Schleif Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This 12 km hike will be an opportunity to discover the history of our Vosges forests. The route will take us to the Spitzberg forest house, where members of the association Les Amis du Spitzberg will welcome us and share with us the singular history of this place. A packed lunch will be served for a convivial moment of sharing. We’ll be accompanied by joëlettes so that people with reduced mobility can join us (reservation required). You’ll be able to take time out to chat with them and discover this innovative and fun solution. If you feel like it, you can even drive one of these amazing machines (because the more we take turns, the more fun it is).

150m ascent ? Packed lunch to share with friends ? Registration required.

L’événement Randonnée L’histoire de la Forêt avec joëlettes Dabo a été mis à jour le 2026-04-27 par OT PAYS DE PHALSBOURG