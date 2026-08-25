Informations pratiques

Ferrals-les-Montagnes

RANDONNÉE L’HIVERNALE

Rdv parking Mairie de Siran Ferrals-les-Montagnes Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Participez à L’Hivernale, une randonnée de 15 km à Ferrals-les-Montagnes proposée par Rythm’n Marche. Un circuit équilibré entre forêt et panoramas pour marcheurs réguliers. Départ de Siran à 8h45. Repas tiré du sac, sur inscription.

L’association Rythm’n Marche organise L’Hivernale , une randonnée pédestre de 15 km au cœur des paysages de Ferrals-les-Montagnes. Ce parcours de niveau moyen, destiné aux marcheurs réguliers, emprunte des pistes et des sentiers balisés alternant magnifiques panoramas ouverts et agréables passages en forêt.

Une belle journée de marche sportive et de convivialité en plein air pour profiter de la nature au cœur de l’automne.

Rendez-vous à 8h45 sur le parking de la mairie de Siran pour le départ.

Prévoir un équipement adapté à la randonnée ainsi qu’un repas tiré du sac pour la pause méridienne. Inscription obligatoire préalable auprès de l’association par SMS ou par courriel. .

Rdv parking Mairie de Siran Ferrals-les-Montagnes 34210 Hérault Occitanie +33 6 09 93 80 86 rythmnmarche.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for %E0 L’Hivernale, a 15-km hike in Ferrals-les-Montagnes organized by Rythm’n Marche. A well-balanced route combining forest trails and panoramic views, suitable for regular hikers. Departure from Siran at 8:45 a.m. Bring your own lunch; registration required.

L’événement RANDONNÉE L’HIVERNALE Ferrals-les-Montagnes a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC