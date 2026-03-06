Randonnée libre A la rencontre de Flaubert Vassonville

Randonnée libre A la rencontre de Flaubert

Place de l’église Vassonville Seine-Maritime

Début : 2026-03-06 09:30:00

fin : 2026-03-06 12:30:00

2026-03-06

Plongez-vous dans le roman Madame Bovary et sur les traces de Gustave Flaubert, qui planta entre Tôtes et Auffay le décor de la première partie de son célèbre roman.

Randonnez librement sur la boucle n°2 au départ de Vassonville de 12km en écoutant les passages du roman grâce aux pistes audio et suivez les échos du roman qui se déroule sur le territoire à travers les panneaux d’interprétation !

Empruntez des baladeurs MP3 à l’Office de Tourisme d’Auffay et laissez vous porter dans l’univers littéraire de Gustave Flaubert.

Vous pouvez également télécharger les pistes audios sur ce lien https://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/s-inspirer/la-campagne-cauchoise-et-ses-villages-de-caractere/bain-de-culture-a-auffay/a-la-rencontre-de-flaubert/

Bonne balade !! .

Place de l'église Vassonville 76890 Seine-Maritime Normandie tourisme-auffay@terroirdecaux.net

