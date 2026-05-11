Randonnée l’isard des Pyrénées D19 Larrau
Randonnée l’isard des Pyrénées D19 Larrau dimanche 27 septembre 2026.
Larrau
Randonnée l’isard des Pyrénées
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 13:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Ramondia, ce sont des accompagnateurs en montagne du Pays basque qui vous emmènent randonner et découvrir les secrets qui se nichent au pied du pic d’Orhi, en Soule.
Cousin du chamois, l’isard est peu présent au Pays basque. Une population est pourtant bien installée au pic d’Orhi. Lors d’une courte randonnée, nous vous emmenons découvrir discrètement la biologie et l’écologie de cette espèce pendant sa période de reproduction. Après une heure de marche, nous prendrons le temps de les observer sans les déranger dans leur habitat naturel. C’est une randonnée facile de 4,6 km pour un dénivelé de 270 m, accessible à partir de 6 ans. Le nombre de participants est limité à 15 personnes. Sur réservation auprès des bureaux de l’Office de Tourisme Pays Basque. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Randonnée l’isard des Pyrénées
L’événement Randonnée l’isard des Pyrénées Larrau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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