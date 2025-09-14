RANDONNEE LITTERAIRE Belgeard

Randonné littéraire à Belgeard avec les bénévoles de la bibliothèque

Randonnée dans les chemins creux de Belgeard, avec tout plein de surprises concoctées par l’équipe de bénévoles de la bibliothèque ! Rendez vous place de la mairie, tenue à adapter en fonction du temps !

Tout public

Attention, annulation en cas de pluie .

30 Rue du Muguet Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

English :

Literary walk in Belgeard with library volunteers

German :

Literarische Wanderung in Belgeard mit den Freiwilligen der Bibliothek

Italiano :

Passeggiata letteraria a Belgeard con i volontari della biblioteca

Espanol :

Paseo literario por Belgeard con voluntarios de la biblioteca

