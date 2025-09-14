RANDONNEE LITTERAIRE Belgeard
RANDONNEE LITTERAIRE Belgeard dimanche 14 septembre 2025.
RANDONNEE LITTERAIRE
30 Rue du Muguet Belgeard Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 14:30:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Randonné littéraire à Belgeard avec les bénévoles de la bibliothèque
Randonnée dans les chemins creux de Belgeard, avec tout plein de surprises concoctées par l’équipe de bénévoles de la bibliothèque ! Rendez vous place de la mairie, tenue à adapter en fonction du temps !
Tout public
Attention, annulation en cas de pluie .
30 Rue du Muguet Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81
English :
Literary walk in Belgeard with library volunteers
German :
Literarische Wanderung in Belgeard mit den Freiwilligen der Bibliothek
Italiano :
Passeggiata letteraria a Belgeard con i volontari della biblioteca
Espanol :
Paseo literario por Belgeard con voluntarios de la biblioteca
L’événement RANDONNEE LITTERAIRE Belgeard a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Mayenne Co